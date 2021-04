Gesellschaft Barrierefreies Angebot: Jeder soll im Notfall Hilfe anfordern können Zur Alarmierung im Notfall muss heute jemand den Hörer in die Hand nehmen. Gehörlosen Menschen wird dadurch aber der Zugang erschwert. Das soll sich ändern, findet der Bundesrat. 29.04.2021, 14.34 Uhr

144: Wer kennt die Nummer nicht? Was ist aber, wenn ein gehörloser Mensch einen Notruf absenden möchte? (Symbolbild) Keystone

(rwa) In einem Notfall zählt jede Minute. Besonders wichtig ist es, bei den Blaulichtorganisationen so schnell und einfach wie möglich Hilfe anfordern zu können. Die Alarmierung im Notfall funktioniert in der Schweiz heute ausschliesslich über die offiziellen Notrufnummern 112, 117, 118 oder 144 – und einzig telefonisch. Grund dafür ist die heutige Gesetzeslage. Diese lässt die Entwicklung einer flächendeckenden, barrierefreien und digitalen Lösung nicht zu.