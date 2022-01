Genfer Ex-Staatsrat Umstrittene Abu-Dhabi-Reise: Pierre Maudet in zweiter Instanz freigesprochen Überraschung in Genf: Der ehemalige Staatsrat Pierre Maudet ist in zweiter Instanz vom Vorwurf der Vorteilsnahme freigesprochen worden. Damit war seine umstrittene Reise nach Abu Dhabi rechtens. Aktualisiert 11.01.2022, 09.57 Uhr

Der ehemalige Genfer Staatsrat Pierre Maudet im Februar letzten Jahres beim Betreten des Gerichts in Genf. Keystone

Der ehemalige Genfer Staatsrat war im vergangenen Jahr in der sogenannten Abu-Dhabi-Affäre zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen verurteilt worden. Bereits nach der Anklage war der ehemalige FDP-Politiker und gescheiterte Bundesratskandidat zurückgetreten. Darauf kandidierte er erfolglos für seine eigene Nachfolge in der Genfer Kantonsregierung.

Maudet hat sich bislang nicht selber zum jüngsten Gerichtsentscheid geäussert. Der heute 43-jährige ehemalige Politiker hatte in dem Fall seine juristische Unschuld beteuert, dabei politisches Fehlverhalten eingeräumt. Über den Freispruch zuerst berichtet hat am Dienstag «Léman bleu». Das Onlineportal des Westschweizer Privatfernsehens beruft sich in dem Artikel auf Maudets Anwälte. Auch die «Tribune de Genève» meldete kurz darauf den Freispruch mit Verweis dieselbe Quelle.

Laut der Genfer Tageszeitung ist bei dem im Oktober begonnenen Revisionsprozess auch Maudets ehemalige rechte Hand als Staatsrat, Patrick-Baud Lavigne, von der Vorteilsannahme freigesprochen worden. Die Verurteilung des einstigen Stabschef wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses wurde jedoch bestätigt. Zwei Geschäftsleute dagegen, die in erster Instanz ebenfalls verurteilt worden waren, sind wie Maudet nun auch freigesprochen worden. Sie – wie auch Maudet und dessen ehemaliger Stabschef – erhalten vom Gericht Entschädigungen zugesprochen an ihre Verteidigungskosten.

Der zweitinstanzliche Entscheid ist damit eine herbe Niederlage für die Genfer Staatsanwaltschaft. Ob sie den Fall nun auch noch vor Bundesgericht weiterziehen wird, ist laut den Medienberichten noch offen. (sat)

