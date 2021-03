Genf Trotz Verurteilung: Pierre Maudet überrascht alle bei eigener Ersatzwahl Statt einer Wahlklatsche gibt es für Pierre Maudet einen Achtungserfolg: Der parteilose Kandidat schlägt den Kandidaten der FDP deutlich. 07.03.2021, 13.56 Uhr

Pierre Maudet trat als Regierungsrat zurück – und kandidiert gleich erneut für das Amt. Keystone

(mg) Das dürfte der Genfer FDP zu denken geben: Der von ihr ausgeschlossene Pierre Maudet liegt bei der Ersatzwahl für seinen Sitz deutlich vor dem offiziellen Kandidaten der Freisinnigen. Maudet kommt nach Auszählung der Briefstimmen auf 28’029 Stimmen, Cyril Aellen lediglich auf 19’275. Deutlich auf Platz eins liegt in dem Zwischenergebnis aber noch die Kandidatin der Grünen. Fabienne Fischer erhielt von den Genferinnen und Genfern bislang 36’237 Stimmen.



Durch die hohe Anzahl an Kandidaten – auch die Nationalräte Yves Nidegger (SVP) und Michel Matter (Grünliberale) wollten den Maudet-Sitz erobern – dürfte im ersten Wahlgang jedoch keine Kandidatin oder Kandidat das absolute Mehr erreichen. Die zweite Runde fände am 28. März statt. Das endgültige Ergebnis liegt erst am Abend vor – die ausgezählten brieflichen Stimmen machen aber bereits rund 95 Prozent aller eingegangenen Stimmen aus.

Die Ersatzwahl in die Genfer Regierung wurde nötig, da Maudet nach zahlreichen Eklats um seine Person sein Amt zur Verfügung stellte – und gleichzeitig seine Kandidatur als Parteiloser ankündigte. Maudet stolperte unter anderem über eine Luxusreise Reise nach Abu Dhabi. Erst kürzlich verurteilte ein Genfer Gericht den ehemaligen Bundesratskandidaten der FDP wegen Vorteilsnahme. Seine Anwälte haben bereits angekündigt, dagegen in Berufung zu gehen.