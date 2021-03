Genf Auch die CVP mischt nun mit: Konkurrenz für Pierre Maudet im zweiten Wahlgang Der einstige Politstar Pierre Maudet muss sich im zweiten Wahlgang für die Genfer Regierung gegen drei Konkurrenten durchsetzen. Nicht mehr dabei ist die FDP. 09.03.2021, 15.10 Uhr

Tritt im zweiten Wahlgang gegen Pierre Maudet an: Die Genfer CVP-Präsidentin Delphine Bachmann. Keystone

(mg) Nach seinem Überraschungserfolg im ersten Wahlgang erhält Pierre Maudet nun neue Konkurrenz: Die Genfer CVP-Präsidentin Delphine Bachmann steigt nun auch ins Rennen. In der ersten Runde hatte die Partei noch auf eine eigene Kandidatin verzichtet. Den Sitz in der Genfer Regierung wollen weiterhin auch SVP-Nationalrat Yves Nidegger und die Grüne Fabienne Fischer, die am Sonntag das beste Ergebnis erzielte. Damit treten vier Kandidaten und Kandidaten am 28. März an, wie der Kanton Genf am Dienstag mitteilt – am Mittag war die Meldefrist abgelaufen.

Nicht mehr dabei ist die FDP. Die einstige Partei Maudets hat sich nach der Klatsche im ersten Wahlgang gegen einen neuen Kandidaten ausgesprochen. Der ursprüngliche Kandidat der Liberalen, Cyril Aellen, der am Sonntag deutlich hinter Maudet lag, hatte bereits am Wahltag angekündigt, dass er sich nicht mehr zur Verfügung stellt. Vor allem die Kandidatur von Bachmann schmälert die Wahlchancen von Maudet wohl, da sich die Stimmen der Mitte-Wähler so weniger aufteilen dürften. Im ersten Wahlgang erreichte Maudet den zweiten Platz.

Die Ersatzwahl in die Genfer Regierung wurde nötig, da Maudet nach zahlreichen Eklats um seine Person sein Amt zur Verfügung stellte – und gleichzeitig seine Kandidatur als Parteiloser ankündigte. Maudet stolperte unter anderem über eine Luxusreise Reise nach Abu Dhabi. Erst kürzlich verurteilte ein Genfer Gericht den ehemaligen Bundesratskandidaten der FDP wegen Vorteilsnahme. Seine Anwälte haben bereits angekündigt, dagegen in Berufung zu gehen.