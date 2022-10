Gender-Debatte: SVP will Gendersprache an Hochschulen verbieten

Gendersprache-Verbot «Gleichstellungsmanie»: SVP startet nationalen Feldzug gegen gendergerechte Sprache – und nimmt Hochschule ins Visier SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer will die gendergerechte Sprache an Hochschulen des Bundes verbieten. Anlass ist ein neuer Leitfaden der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Gender-Debatte ausgelöst: An der ZHAW können die Dozierenden Notenabzüge machen, wenn keine gendergerechte Sprache verwendet wird. keystone

Wer nicht gendert, muss mit einer schlechteren Note rechnen: Das ist an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) neuerdings möglich. Es steht den Dozierenden frei, die «inklusive Sprache» in die Bewertung einfliessen zu lassen, heisst es im neuen Sprachleitfaden der ZHAW. Dieser gilt seit Semesterbeginn im September und sorgt nun für medialen und politischen Aufruhr.

Schläpfer: Gendersprache stiftet Verwirrung

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer will die gendergerechte Sprache an Hochschulen des Bundes verbieten. keystone

Für die Zürcher SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer ist das Dokument ein Ärgernis. Sie hat im Nationalrat einen Vorstoss eingereicht, wonach die gendergerechte Sprache an Hochschulen des Bundes verboten werden soll. Die Hochschulen sollten «Wissen vermitteln und Forschung betreiben», da habe die Einführung einer Gendersprache keinen Platz.

Eine Gendersprache «verwirre» die Studentinnen und Studenten und lenke von ihrer «eigentlichen Aufgabe» ab, schreibt Schläpfer im Text der parlamentarischen Initiative. Das Gendern gehöre nicht zur Ausbildung auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet. Vielmehr befürchtet die SVP-Nationalrätin das «Durchdrücken einer einseitigen Gleichstellungsmanie» an den Hochschulen.

SVP will gegen «Auswüchse der Genderdebatte» ankämpfen

Sprachdebatten seien politische Debatten: Es gehe immer auch um kulturelle Dominanz und Macht, heisst es im Initiativtext weiter:

«Deshalb gehört Gendern nicht an eine Hochschule – weil die Lehre möglichst unpolitisch sein soll.»

Der Vorstoss ist der erste auf nationaler Ebene, mit dem die SVP gegen die gendergerechte Sprache kämpft. Das tat die Volkspartei bisher erst auf kantonaler und kommunaler Ebene – etwa in Zürich. Doch es könnte der Auftakt sein zu einem nationalen Feldzug. Immerhin steht der «Kampf gegen die Auswüchse der Genderdebatte» neuerdings sogar im SVP-Parteiprogramm.

Die ersten Zielscheiben sind nun also die Hochschulen. Schläpfers Vorstoss nimmt denn auch explizit Bezug auf den eingangs erwähnten Sprachleitfaden der ZHAW. Dieser löse «epische» Diskussionen über sprachliche Korrektheit aus. Solche Diskussionen gehören nicht an eine technische Hochschule, findet Schläpfer.

ZHAW will eine diskriminierungsfreie Sprache fördern

Ganz anders sehen dies die Verantwortlichen der ZHAW. Im «Geleitwort» zum Sprachleitfaden schreibt Rektor Jean-Marc Piveteau, Vielfalt und akademische Freiheit seien zentrale Werte der Hochschule: «Vielfalt bedingt auch Inklusion, die im Alltag gelebt wird und in der Sprache zum Ausdruck kommt.»

Die ZHAW schreibt auf Anfrage von CH Media, dass sich die Sprache laufend weiter entwickle. Der letzte Leitfaden von 2015 «entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen inklusiven Sprachgebrauch». Deshalb habe die Hochschule dessen Überarbeitung in Angriff genommen.

Den Leitfaden gibt es auf der ZHAW-Website in einer reinen Textform und als Leporello-Kurzform. Screenshot ZHAW

Für die ZHAW ist der mediale und politische Aufruhr um den jüngsten Leitfaden ein Abbild des gesamtgesellschaftlichen Diskurses. «Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist gesellschaftlich hochaktuell und wird auch an unserer Hochschule stärker als früher debattiert», schreibt die Hochschule.

Rektor Piveteau betont im Dokument, dass die ZHAW mit dem Leitfaden «den aktuellen Diskurs zu Gender, Nonbinarität, Diversity und Inklusion» aufnehme. Dabei gehe es nicht nur ums Gendern, sondern insgesamt um eine diskriminierungsfreie Sprache. Dies umfasse auch «Diversity-Dimensionen» wie Behinderung, sexuelle Orientierung oder Religionszugehörigkeit.

So sollen stereotypisierende und abwertende Begriffe vermieden werden. Der Leitfaden diene dabei «als Orientierung und Unterstützung», heisst es im Dokument. Dieses ist denn auch gespickt von Vorschlägen, wie problematische Begriffe umgangen werden können: So soll etwa «an den Rollstuhl gefesselt» durch «im Rollstuhl sitzen» ersetzt werden oder «altersschwach» durch «marode».

Sprache als Bewertungskriterium ist nicht obligatorisch

Dozierende können die diskriminierungsfreie Sprache gemäss dem Leitfaden auch in die Benotung einfliessen lassen. Dies stehe den Dozierenden frei, sie müssen es aber vorgängig «angemessen kommunizieren». Wenn die inklusive Sprache nicht in die Bewertung einfliesst, so gilt: «Weder die Anwendung noch die Nicht-Anwendung des Leitfadens darf eine schlechtere Bewertung nach sich ziehen.»

Bezüglich des SVP-Vorstosses muss sich die ZHAW übrigens keine Gedanken machen: Als kantonal geführte Hochschule wäre sie von dessen allfälliger Umsetzung sowieso nicht betroffen.

