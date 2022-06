Frauen in Gemeindepolitik: Sommaruga lud Präsidentinnen ein

Gemeindepolitik Nationale Premiere: Sommaruga trifft 160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen in Bern Der Umgang mit den Ukraine-Geflüchteten und die Untervertretung von Frauen in Gemeindeexekutiven: Das waren Hauptthemen beim ersten Treffen von Stadt- und Gemeindepräsidentinnen der Schweiz. 11.06.2022, 12.50 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga forderte die Gemeinden auf, das brachliegende weibliche Potenzial zu nutzen. Uvek

Es war das erste nationale Treffen von weiblichen Gemeindeoberhäuptern der Schweiz. 160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen folgten Bundesrätin Sommarugas Einladung nach Bern, wie das Umweltdepartement in einer Mitteilung schreibt.

Hauptthemen waren die dringenden Herausforderungen, vor welchen die Gemeinden angesichts des Ukraine-Kriegs stehen und die Untervertretung von Frauen in Gemeindeexekutiven. Nur in jeder sechsten Gemeinde der Schweiz sitzt eine Frau an der Spitze – in rund 350 von 2150 Gemeinden (Stand 2020).

160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen folgten Sommarugas Einladung nach Bern. Uvek

Viel weibliches Potenzial liegt in den Gemeinden brach

Bundesrätin Sommaruga, die selbst acht Jahre lang im Gemeinderat von Köniz (BE) sass, würdigte in ihrer Rede die Arbeit der Frauen: «Was in Städten und Gemeinden gut gedeiht, wirkt sich auf das ganze Land aus. Umso wichtiger ist es, dass auch dort Frauen aktiv mitgestalten.»

Sommaruga wies darauf hin, dass der Frauenanteil im Nationalrat wie auch im Bundesrat deutlich höher sei als in den Gemeindeexekutiven. «Da liegt entsprechend viel weibliches Potenzial brach», betonte sie. «Potenzial, das wir ausschöpfen sollten, für das Land, für unsere Zukunft und für die ganze Bevölkerung.» (aka)