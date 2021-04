Geldpolitik Volle Kassen: Nationalbank macht Gewinn von 37,7 Milliarden Franken Die Schweizerische Nationalbank hat zu Jahresbeginn erneut einen Milliardengewinn erzielt. Dafür verantwortlich waren ein schwächerer Franken und die florierenden Finanzmärkte. 29.04.2021, 08.01 Uhr

Die Gewinne bei den Wechselkursen spülte der Nationalbank viel Geld in die Kasse. Keystone

(rwa) Für das erste Quartal weist die Schweizerische Nationalbank (SNB) einen Gewinn von 37,7 Milliarden Franken aus. Das Ergebnis der Nationalbank sei überwiegend von der Entwicklung der Gold­, Devisen­ und Kapitalmärkte abhängig, betont sie in einer Mitteilung vom Donnerstag. Starke Schwankungen seien daher die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich. In der Tat hatte im Vorjahreszeitraum ein Verlust in derselben Grössenordnung resultiert.