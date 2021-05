Geld Neues Erbrecht: mehr für die Partner, weniger für die Kinder Bislang kriegten Nachkommen mindestens drei Viertel des Erbes. Ab 2023 ist es nur noch die Hälfte. Damit werde das Erbrecht flexibler, sagt der Bundesrat. 19.05.2021, 13.43 Uhr

Bisher ging der Löwenanteil des Erbes an die Kinder. (Symbolbild) Keystone

Ab 2023 gilt in der Schweiz das revidierte Erbrecht. Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen. Mit der Revision des Erbrechts soll dem Erblasser oder der Erblasserin künftig ermöglicht werden, über einen grösseren Teil seines oder ihres Nachlasses frei verfügen zu können. Der Pflichtteil der Kinder wird dabei von drei Viertel auf die Hälfte verkleinert, der Pflichtteil der Eltern ganz gestrichen. So sei das neue Recht «flexibler als bisher ausgestaltet», schreibt das Bundesamt für Justiz (BJ) in einer Mitteilung.