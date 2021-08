Attraktiv und schlank: Bundesrat will Weg zum Patent verbessern

Geistiges Eigentum Bundesrat will Verfahren zur Prüfung von Patenten modernisieren «Ungeprüftes» und «vollgeprüftes» Schweizer Patent: Der Bundesrat will das Patentprüfungsverfahren modernisieren. Er hat den Auftrag erteilt, bis Ende 2022 eine entsprechende Botschaft auszuarbeiten. 18.08.2021, 11.07 Uhr

Erfinder aufgepasst: Das Patentprüfungsverfahren in der Schweiz soll modernisiert werden. Im Bild ein rollender Schärfer von Messern an der Schweizer Erfindermesse. (Symbolbild) Keystone

Im Oktober 2020 schickte der Bundesrat die Teilrevision des Patentgesetzes in die Vernehmlassung. Sein Ziel: ein schlankes Schweizer Patentsystem als attraktive Alternative zum europäischen Patent. Nun hat er an seiner Sitzung vom Mittwoch die Ergebnisse zur Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden. Das teilte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit. Eine Modernisierung sei grundsätzlich begrüsst worden, es habe aber auch Kritik gegeben. Der Bundesrat will darauf mit inhaltlichen Anpassungen der Vorlage reagieren.