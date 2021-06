Gegenvorschlag Transparenzinitiative Nationalrat will Ständerat zu Transparenz verpflichten Auch die Ständeräte sollen ihre Wahlkampfbudgets offen legen. Der Nationalrat hält an seiner Position fest und will beide Kammern gleich behandeln. Nun kommt die Einigungskonferenz zum Zug. André Bissegger 02.06.2021, 09.56 Uhr

Der Nationalrat will beide Kammern gleich behandeln und besteht auf eine Offenlegungspflicht für den Ständerat. Keystone

Der National- und der Ständerat sind sich nicht einig geworden. Nachdem der Ständerat in seiner Debatte vom Montag über eine transparente Politikfinanzierung einen grossen Schritt auf den Nationalrat zugemacht hat, bleibt dieser am Mittwoch standhaft: Er hält an der Offenlegungspflicht für Mitglieder des Ständerats fest. Nun muss sich die Einigungskonferenz damit befassen.