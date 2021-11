Gewerkschaften wollen Offensive für höhere Löhne

Gegen Steuersenkungen Gewerkschaften starten Offensive für höhere Löhne und Renten Der Schweizerische Gewerkschaftsbund will sich für höhere Löhne, Renten und Prämienverbilligungen einsetzen. Dies beschloss die Delegiertenversammlung in mehreren Resolutionen. 19.11.2021, 14.59 Uhr

SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard bei der Einreichung des Referendums gegen Abschaffung der Stempelsteuer. Keystone

Mit mehreren Resolutionen legte die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) am Freitag den zukünftigen Kurs fest. Im Zentrum steht der Kampf gegen Steuererleichterungen und für höhere Löhne, Renten und Prämienverbilligungen. Trotz boomender Konjunktur stagnierten die Einkommen in der Schweiz, und die Belastung durch die Krankenkasse sei für viele unerträglich geworden, schreibt der SGB in einer Mitteilung. Gleichzeitig planten Bundesrat und Parlament Steuersenkungen in der Höhe von rund drei Milliarden Franken pro Jahr. Diese kämen aber nur Vermögenden, Gutverdienenden und Unternehmen zugute, so der SGB.