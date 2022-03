Ukraine-Krieg: Keller-Sutter setzt erstmals Sonderstab Asyl ein

Geflüchtete Wegen Ukraine-Krieg: Karin Keller-Sutter setzt erstmals den Sonderstab Asyl ein Bereits über 11'000 Menschen aus der Ukraine haben Schutz in der Schweiz gesucht. Das stellt auch das Asylsystem vor grosse Herausforderungen. Zum ersten Mal kommt deshalb der Sonderstab Asyl zum Einsatz. 21.03.2022, 15.03 Uhr

Justizministerin Keller-Sutter setzt erstmals den Sonderstab Asyl ein. Keystone

Die Zahl der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Schweiz eintreffen, steigt derzeit rasch an. Bisher haben sich rund 11'000 Menschen in den Bundesasylzentren registriert. Die vielen Schutzsuchenden stellten Bund und Kantone vor grosse Herausforderungen, schreibt nun das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) in einer Mitteilung vom Montag.