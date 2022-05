Rückstände in Gartenerde: Konsumentenschutz fordert Regeln

Gärtnern Viele Gartenerden enthalten Schadstoff-Rückstände – Konsumentenschutz fordert stärkere Regelung Eine Analyse hat ergeben, dass viele Universalerden Rückstände von Schadstoffen aufweisen. Auch wenn die Mengen relativ niedrig sind, fordert der Konsumentenschutz eine transparente Deklarationspflicht und Regulierung. Dario Pollice 11.05.2022, 10.35 Uhr

Gartenerde soll künftig strenger reguliert werden, so die Forderung des Konsumentenschutzes. (Symbolbild) Keystone

Sobald es im Frühling warm ist und draussen die Sonne scheint, ist die Stunde der Hobby-Gärtner gekommen. Emsig machen sie sich ans Werk, um am heimischen Balkon oder auf der Terrasse Rosmarin, Basilikum und allerlei Blumen anzupflanzen. Doch bevor man mit den Händen in der Erde wühlt, sollte man lesen, was auf der Verpackung steht – oder was eben nicht drauf steht.