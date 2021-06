Bombenalarm, EM-Spiel, Schweiz-Italien, Rom

Fussball-EM Autobomben-Alarm sorgte in Rom für Aufregung Kurz vor dem Spiel der Schweiz gegen Italien kam es am Mittwochabend in der Nähe von Stadio Olimpico zu einem Bombenalarm. Die Bombe konnte rasch entschärft werden. Gina Kern 16.06.2021, 22.53 Uhr

Ein Autobomben-Alarm hat am Mittwoch in Rom vor dem EM-Spiel für Strassensperrungen und Aufregung gesorgt. Im Auto eines für städtische Parks Verantwortlichen wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa ein handgefertigter Sprengsatz entdeckt. Laut der Zeitung «La Repubblica» hatte der Wagenbesitzer am Nachmittag die Polizei über die Entdeckung informiert.