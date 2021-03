«Für sicherere Fahrzeuge» Volksinitiative will bei Unfällen auch Autohersteller in die Pflicht nehmen Eine neue Volksinitiative verlangt, dass bei Unfällen auch Hersteller von Fahrzeugen in die Pflicht genommen werden können. Hinter dem Anliegen steht eine Gruppe besorgter Bürger aus der Romandie. Samuel Thomi 17.03.2021, 06.19 Uhr

Eine Volksinitiative will, dass bei einem Unfall künftig auch der Hersteller des Fahrzeugs zur Rechenschaft gezogen werden kann. (Symbolbild) HO

Nicht nur wer ein Fahrzeug lenkt, sondern auch dessen Hersteller soll bei einem Unfall zur Rechenschaft gezogen werden können. Diesen Grundsatz will ein Bürgerkomitee neu in der Bundesverfassung verankern. Es hat darum die eidgenössische Volksinitiative «Für sicherere Fahrzeuge» lanciert. Sie ist am Dienstag im Bundesblatt publiziert worden. Nun haben die Initianten eineinhalb Jahre Zeit, die für das Zustandekommen nötigen 100'000 gültigen Unterschriften zu sammeln.