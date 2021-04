Fünfertreffen Deutschsprachige Aussenminister besuchen Ignazio Cassis in Lugano Am Freitag fand das diesjährige Fünfertreffen der Aussenminister der deutschsprachigen Länder statt. Bundesrat Cassis empfing seine Amtskollegen in Lugano. Grösstes Thema war die Coronakrise. 16.04.2021, 14.13 Uhr

Die fünf Aussenminister trafen sich am Freitag in Lugano zu Gesprächen. Keystone

(agl) Am Freitagmittag traten die fünf Aussenminister von Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz vor die Medien. Ein fortgeführter Dialog unter den Ländern sei unabdingbar, sagte Bundesrat Ignazio Cassis, wie auch die Aufrechterhaltung von Personenfreizügigkeit und Warenverkehr. An den Diskussionen vom Morgen seien insbesondere die Herausforderungen der Pandemiebewältigung Thema gewesen. «Genauso wenig wie die Pandemie an den Grenzen halt macht, soll auch die Bekämpfung an den Grenzen nicht halt machen.»