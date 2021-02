Frühjahrssession Räte werden regelmässig auf Corona getestet An der Frühjahrssession können sich die National- und Ständeräte regelmässig auf Corona testen lassen. Das hat die Verwaltungsdelegation beider Räte entschieden. 05.02.2021, 16.59 Uhr

Die National- und Ständeräte können sich in der Frühjahrssession regelmässig testen lassen. Keystone

(abi) Regelmässige flächendeckende Covid-19-Tests für National- und Ständeräte: Die Verwaltungsdelegation (VD) hat am Freitag entschieden, während der Frühjahrssession breit angelegte, präventive Tests durchzuführen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Massnahme ziele darauf ab, angesteckte Personen ohne Symptome möglichst früh zu erkennen und so das Risiko eines lokalen Ausbruchs zu senken.