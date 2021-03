Frühjahrssession Positiv für die Parlamentarier: Alle Tests waren negativ Nachdem der Ständerat Josef Dittli in der ersten Sessionswoche positiv getestet wurden, fiel in der zweiten Woche kein Test positiv aus. 172 Ratsmitglieder haben sich testen lassen. 11.03.2021, 10.09 Uhr

Proben von Sessionsteilnehmern in Bern. Keystone

(mg) In der zweiten Sessionswoche wurden insgesamt 656 Coronatests durchgeführt. Dies teilen die Parlamentsdienste am Donnerstag auf Twitter mit. Insgesamt 172 Ratsmitglieder haben sich testen lassen, teilweise auch zweimal – gesamthaft haben die Parlamentarier und Parlamentarierinnen 288 Proben abgegeben. Zudem wurden noch 368 weitere Tests durchgeführt bei anderen Sessionsteilnehmern. Erfreulich dabei: Kein einziger Test fiel positiv aus.

In der ersten Woche erwischte es Ständerat Josef Dittli (FDP/UR). Er musste sich nach einer positiven Probe in Isolation begeben. Er verpasste darum auch die zweite Sessionswoche in Bern. In der Woche zuvor wurden total 250 Tests von Ratsmitgliedern abgegeben. Gesamthaft wurden 617 Tests durchgeführt. Der Test von Dittli war dabei der Einzige, der positiv ausfiel.