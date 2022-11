Mit Guerilleros am Tisch: Schweiz vermittelt in Kolumbien

Friedenspolitik Mit Guerilleros am Tisch: Schweiz wird zu kolumbianischen Friedensverhandlungen eingeladen – wie es dazu kam Vor einer Woche haben die Guerilla der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) und die kolumbianische Regierung Friedensverhandlungen aufgenommen. Nun laden die Parteien die Schweiz ein, den Prozess zu begleiten. Die Geschichte dahinter spielt in Havanna und New York. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 27.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie vertreten in den Friedensgesprächen die Guerilla der Nationalen Befreiungsarmee (ELN): Aureliano Carbonell, Pablo Beltran and Carlos Martinez. (Caracas, Venezuela, 21 November 2022) Rayner Pena R / EPA

Am Montag der vergangenen Woche haben die Regierung Kolumbiens und die kolumbianische Guerilla der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) in der venezolanischen Hauptstadt Caracas Friedensgespräche aufgenommen. Dies unter der Schirmherrschaft Norwegens, Venezuelas und Kubas. Wie jetzt bekannt wird, haben die Parteien am Freitag entschieden, weitere Länder einzuladen, um den Friedensprozess zu begleiten. Darunter aus Europa Schweden, Deutschland, Spanien – und die Schweiz.

«Für die Friedenspolitik des Bundes ist das ein Erfolg», sagt Simon Geissbühler, Chef der Abteilung Frieden und Menschenrechte im Aussendepartement: «Die Anfrage ist ein Zeichen der Wertschätzung; offensichtlich wird die Schweiz als Land angesehen, das mit seiner Unabhängigkeit und Expertise einen Beitrag zu erfolgreichen Verhandlungen leisten kann.» Dies nicht zuletzt, weil sich der Bund schon lange in Kolumbien friedenspolitisch engagiere.

Schweizer Diplomaten pflegten Kontakt mit ELN in Havanna

In der Tat standen Schweizer Diplomaten in den letzten Jahren mit jenen Vertretern der ELN in Kontakt, die schon früher bei Verhandlungen dabei waren: «Wir führten mit ihnen punktuell Gespräche in Havanna», sagt Geissbühler. Nachdem in Kolumbien im Sommer mit Gustavo Petro ein neuer Präsident an die Macht kam, habe sich abgezeichnet, dass neue Bewegung in die Friedensdiplomatie kommen könnte. Am Rande der UNO-Generalversammlung in New York im Herbst traf Bundespräsident Ignazio Cassis Petro. Dann bot Geissbühler vor ein paar Wochen in einem Brief an beide Parteien die Unterstützung der Schweiz an. «Dass das jetzt so schnell geklappt hat, kam für uns überraschend», sagt er.

Doch die Einladung an den Verhandlungstisch verdankt die Schweiz wohl nicht zuletzt auch einem anderen Engagement: Ihrem Einsitz im UNO-Sicherheitsrat, dem einflussreichsten Organ der Vereinten Nationen ab dem neuen Jahr. In einem Tweet machte Bundespräsident Ignazio Cassis selbst am Samstag diesen Bezug.

Er dankte Kolumbien für das Vertrauen: «Die Förderung eines nachhaltigen Friedens ist eine Priorität der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat.»

Der neue Präsident strebt «totalen Frieden» in Kolumbien an

Die Friedensgespräche waren zuvor vier Jahre unterbrochen. Für den im Sommer gewählten Präsidenten Gustavo Petro sind die Verhandlungen mit den Guerilleros Teil eines grösseren Projekts namens «totaler Frieden». In diesem Rahmen strebt die neue Regierung unter anderem auch Gespräche mit Dissidenten der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) an, die trotz dem Friedensabkommen von 2016 weiterhin Verbrechen begehen und im Drogenhandel aktiv sind.

Petro, einst selber Mitglied der linken Stadtguerilla «M-19» und später Bürgermeister der kolumbianischen Hauptstadt Bogotà, nimmt mit der ELN einen Dialog wieder auf, den sein rechter Vorgänger 2018 aussetzte: Ivan Duque forderte, dass die ELN vor weiteren Verhandlungen von ihr festgehaltene Geiseln freilässt. Anfang 2019 wurde der Dialog beendet, als die Guerilla eine Polizeischule in Bogotá angriff und 22 Menschen tötete.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen