Globaler Streiktag: Schweizer Klimabewegung geht auf Strasse

Fridays for Future Globaler Streiktag: Auch in der Schweiz geht die Klimabewegung auf die Strasse Am Freitag finden in sieben Schweizer Städten Klimademos statt. Im Rahmen des internationalen Streiktags von Fridays for Future fordern die Demonstrierenden Klimagerechtigkeit. 24.09.2021, 15.02 Uhr

Die Klimabewegung geht am Freitag in verschiedenen Städten auf die Strasse. (Archivbild) Keystone

Die Unwetter und Überschwemmungen des vergangenen Sommers hätten auch in der Schweiz einen Vorgeschmack auf die Folgen der Klimakrise gegeben, heisst es in einer Mitteilung der Klimabewegung. «Dabei wurden einige sehr viel härter getroffen als andere.» So seien die Feuerwehrleute im Dauereinsatz gestanden und den Landwirtinnen sei wegen des vielen Regens die Ernte kaputtgegangen.

Auch die Menschen im Globalen Süden hätten schon seit Jahrzehnten mit Dürren, Überschwemmungen und dem Verlust der Biodiversität zu kämpfen, heisst es weiter. Deshalb wollen sich die Streikenden am Freitag erneut lautstark für Klimagerechtigkeit einsetzen. «Es kann nicht sein, dass die, die am wenigsten dazu beigetragen haben, nun am härtesten getroffen werden.»

Der Auftakt zum Klimastreik-Tag findet um 15.30 Uhr in Zürich statt. Danach finden bis in den Abend hinein in weiteren Städten Demos statt, unter anderem in Aarau, Davos, Bern und Luzern. (chm)