Coop, Migros und Denner beschränken Kapazitäten

Freiwillig Detailhandel beschränkt Kapazitäten in den Filialen Ab nächster Woche gibt es im Detailhandel wieder eine Beschränkung der Personenzahl. Dazu haben sich die Verbände IG Detailhandel und Swiss Retail Federation entschlossen. 09.12.2021, 10.46 Uhr

Pro Haushalt solle womöglich nur noch eine Person einkaufen gehen, empfehlen die Grossverteiler. (Symbolbild) Keystone

Die Beschränkung werde im Laufe der kommenden Woche umgesetzt, teilte die IG Detailhandel, in der Migros, Coop und Denner zusammengeschlossen sind, am Donnerstag mit. Gleichentags gab auch der zweite grosse Detailhandelsverband, Swiss Retail Federation, die Beschränkung der maximalen Anzahl Kunden pro Quadratmeter bekannt. Umgesetzt werden soll dies bis am 16. Dezember.