Frauenstreik Mehr Lohn, mehr Rente: Frauen gehen erneut auf die Strasse Nach dem grossen Frauenstreik von 2019 sehen die Frauen viele Forderungen noch immer nicht erfüllt. Am Montag finden deshalb in der Schweiz über 40 Aktionen, Kundgebungen und Demos statt. 14.06.2021, 07.55 Uhr

Auch nach dem grossen Frauenstreik im Jahr 2019 gibt es viel Verbesserungspotenzial. (Archivbild) Keystone

50 Jahre sind seit der Einführung des Frauenstimmrechts vergangen, 25 Jahre seit dem Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes. Und noch immer gibt es in der Schweiz viel Potenzial: Denn auch zwei Jahre nach dem grossen Frauenstreik, der Hunderttausende auf die Strassen trieb, seien die Frauen in der Schweiz von einer echten Gleichstellung noch weit entfernt. Der Kampf gegen Ungleichheit sei aktueller denn je. Das schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) in einer Mitteilung vom Montag. Konkret geht es gemäss SGB um steigende Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, die «skandalöse» Frauenrentenlücke und andauernde Diskriminierungen.

Mit über 40 Protestaktionen, Kundgebungen und Demonstrationen in der ganzen Schweiz wollen die Frauen deshalb am Montag erneut auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Sie fordern unter dem Motto «Respekt! Mit besseren Löhnen und besseren Renten» konkrete und schnelle Schritte für mehr Gleichstellung.

Ab 15.19 Uhr arbeiten Frauen gratis

So finden beispielsweise um 15.19 Uhr gewerkschaftliche Aktionen statt, wie die Unia schreibt. Das sei der symbolische Zeitpunkt, ab dem die Frauen gratis arbeiten würden. 2019 war dieser übrigens um 15.24 Uhr, wie es weiter heisst. Die Lohnungleichheit habe also in den vergangenen zwei Jahren weiter zu- statt abgenommen.

Und auch der Verband Kinderbetreuung Schweiz ruft zum Frauenstreik auf. «Das Angebot an familienergänzenden Bildungs- und Betreuungsplätzen muss sowohl quantitativ als auch qualitativ weiter ausgebaut werden», schreibt Kibesuisse in einer Mitteilung vom Montag. Gleichzeitig müsse dieses Angebot für die Eltern bezahlbar sein, da dies eine Grundvoraussetzung sei für Chancengleichheit..

Die Gewerkschaften und rot-grünen Parteien rufen darum zur Teilnahme auf am Frauenstreik vom Montag. Denn die Frauen seien nach wie vor wütend. Gerade die Corona-Krise treffe sie hart. «Sie erledigen den Grossteil der unbezahlten Arbeit zu Hause und arbeiten gleichzeitig an vorderster Front, vielfach in Berufen, die die Gesellschaft endlich als essenziell anerkannt hat», schreibt die Unia. Auch die Gewerkschaft Syna fordert, es sei höchste Zeit, diesen Missständen endlich ein Ende zu setzen. (abi/sat)

Eine Übersicht mit allen geplanten Aktionen gibt es hier.