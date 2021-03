Frauen in der Armee So will Viola Amherd den Militärdienst familienfreundlicher gestalten Verteidigungsministerin Viola Amherd will den Frauenanteil im Militär erhöhen. Laut einem am «Tag der Frau» präsentierten Bericht soll etwa die Vereinbarkeit von Militärdienst und Familie deutlich besser werden. Dario Pollice 08.03.2021, 09.30 Uhr

Führungskräfte sollen frühzeitig Sexismus erkennen und wissen, wie sie damit umgehen sollen. (Symbolbild) Keystone

Die Erhöhung der Zahl der Frauen in der Armee ist bereits verschiedentlich im Parlament diskutiert worden. Auch Verteidigungsministerin Viola Amherd hat sich vorgenommen, Frauen vermehrt für den Militärdienst zu motivieren. Sind heute doch lediglich 0,9 Prozent der Armeeangehörigen weiblich. Nun hat das Verteidigungsdepartement (VBS) am Montag den Bericht «Frauen in der Armee» veröffentlicht mit einer Reihe von Vorschlägen zur Erhöhung des Frauenanteils im Militär.