Französische Parlamentswahlen Macrons Kandidat macht in der Schweiz das Rennen Macrons Kandidat in der Schweiz hat sich den Sitz im französischen Parlament gesichert. Aufgrund seiner Nähe zum Präsidenten war Marc Ferraccis Kandidatur nicht unumstritten. 20.06.2022, 06.31 Uhr

In der zweiten Wahlrunde vom Sonntag ging Marc Ferracci, Macrons Kandidat in der Schweiz, als Sieger hervor. (Archiv) Keystone

Gestern Sonntag fand der zweite Durchgang der Parlamentswahlen in Frankreich statt. In der Schweiz und in Liechtenstein waren 148’000 wahlberechtigte Französinnen und Franzosen aufgerufen, einen Vertreter oder eine Vertreterin für das 577-köpfige Parlament in Paris zu bestimmen.

Umstrittener Kandidat – aber auf Platz 1: Marc Ferracci. Sophie Ferracci

Das Rennen für sich entschieden hat Marc Ferracci, der Kandidat von Emmanuel Macrons Partei «Renaissance» (früher: «La République en marche»). In der Stichwahl erhielt er 65 Prozent der Stimmen, wie der Webseite des französischen Aussenministeriums zu entnehmen ist.

Ferracci setzte sich damit klar gegen Magali Mangin vom linken Wahlbündnis «Nouvelle union populaire écologique et sociale» durch.

Eine Unsitte der französischen Politik

Zweitplatzierte Kandidatin der Linken: Magali Mangin – die ebenfalls Kritik einstecken musste. Twitter

Das Resultat kommt wenig überraschend. Die linke Magali Mangin hatte bereits im ersten Wahlgang einen schweren Stand gegen den Zentrumskandidaten. Denn die Schweiz ist Macron-Land: Der französische Präsident erhielt bei der Präsidentschaftswahl in der Schweiz im ersten Durchgang 45,2 Prozent und im zweiten 82,6 Prozent aller Stimmen.

Die Wahl für den sechsten Wahlkreis, der die Schweiz und Liechtenstein umfasst, war diesmal umstritten. Dies vor allem mit Blick auf die persönliche Beziehung Ferraccis zum französischen Staatspräsidenten: Der 44-jährige Wirtschaftsprofessor und Emmanuel Macron sind seit der Studienzeit eng befreundet und waren sich gegenseitig Trauzeugen an der Hochzeit. Zudem amtete Ferraccis Ehefrau bei den Präsidentschaftswahlen 2017 als Kabinettschefin von Macrons Partei.

Kritik auch an linker Kandidatin

Kommt hinzu, dass Ferracci mit der Schweiz wenig am Hut hat: Er hat nie hierzulande gelebt und weilte bislang nur «freizeithalber in der Schweiz, zum Beispiel um Ski zu fahren», wie er vor dem Urnengang gegenüber CH Media einräumte. All dies trug ihm den Vorwurf ein, er sei ein Macron-Günstling, und seine Nominierung eine reine «parachutage». Mit dem als Fallschirmabwurf zu übersetzenden Begriff wird eine Unsitte in der französischen Politik bezeichnet, wonach ein Kandidat oder eine Kandidatin ohne Bezug zur Region von der nationalen Parteispitze in einen Wahlkreis versetzt wird. Ein Vorgehen, das immer wieder vorkommt.

Kritik einstecken musste allerdings auch Ferraccis Gegnerin im zweiten Wahldurchgang, Magali Mangin. Weil sie in einem Pharmaunternehmen im Aargau arbeitet, warf Mangins eigener Ersatzmann Fabian Rousseau ihr vor, sie sei eine Lobbyistin der Pharmaindustrie: Damit verrate sie ihre linken Ideale. Zudem soll auch sie von «parachutage» profitiert haben.

Bisheriger Schweiz-Vertreter abgewählt

Joachim Son-Forget fiel durch negative Kommentare auf Twitter auf – und verpasst die Wiederwahl. Keystone

Für negative Schlagzeilen sorgte auch der bisherige Abgeordneten der Schweizer Französinnen und Franzosen in Paris: Joachim Son-Forget fiel in der vergangenen Amtszeit durch zuweilen deplatzierte Kommentare in den sozialen Medien auf. Nachdem er im Dezember 2018 eine grüne Senatorin auf Twitter als «wandelnder Schminktopf» bezeichnet hatte, trat Son-Forget aus Macrons Partei aus. Er kam damit einem Rauswurf zuvor.

Daraufhin suchte der Politiker bei der Rechtsaussenpartei «Reconquête» zwar Unterschlupf. Doch diese wollte den bisherigen Schweiz-Vertreter in Paris nicht für eine zweite Amtsperiode unterstützen. (dpo/rwa)