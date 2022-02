Fraktion Zwei Nationalräte bewerben sich um FDP-Fraktionspräsidium Olivier Feller und Damien Cottier wollen die Nachfolge von FDP-Fraktionspräsident Beat Walti antreten. Sie haben sich für die Kandidatur beworben. 09.02.2022, 07.03 Uhr

Nationalrat Olivier Feller ist einer von zwei Kandidaten für das FDP-Fraktionspräsidium. (Archivbild) Keystone

Am Dienstagabend lief die Meldefrist für Kandidaturen für das FDP-Fraktionspräsidium ab. Zwei Nationalräte aus der Westschweiz haben ihren Hut in die Runde geworfen: Olivier Feller und Damien Cottier. Das teilte die FDP Schweiz am Mittwoch mit. Die Fraktion wählt den neuen Präsidenten am 18. Februar. Der Amtsantritt ist zu Beginn der Frühlingssession am 28. Februar vorgesehen.