UN-Kinderrechtsauschuss sieht Mängel

Forderung nach mehr Geld Kinderrechte in der Schweiz: UN-Ausschuss sieht Handlungsbedarf Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes bemängelt in seinen Empfehlungen für die Schweiz Lücken bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. 01.10.2021, 09.30 Uhr

Über das Wohlergehen fremdbetreuter Kinder gibt es in der Schweiz laut UN-Ausschuss zu wenig verlässliche Daten. (Symbolbild) Keystone

In der Schweiz fehle es an einer ausreichenden Datengrundlage und einer Umsetzungsstrategie für Kinderrechte, kritisiert der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in seinen am Donnerstag veröffentlichten Empfehlungen für die Schweiz. So fehlten wichtige Daten zu Gewalt gegen Kinder und die Situation von Kindern in schwierigen Lebensumständen oder Fremdbetreuung. Auch gebe es keine geeignete schweizweite Strategie zur Umsetzung der Kinderrechte, schreibt das Netzwerk Kinderrechte am Freitag in einer Mitteilung.