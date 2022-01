Graubünden stoppt repetitive Tests wegen Omikron

Wegen Omikron Graubünden stoppt repetitives Testen in Betrieben Der Kanton Graubünden schränkt das repetitive Testen in Betrieben und Schulen stark ein. Wegen Omikron seien die Laborkapazitäten am Limit, so die Begründung. 10.01.2022, 14.00 Uhr

Massentests in Schulen und Betrieben werden wegen der hohen Fallzahlen stark eingeschränkt. (Archiv) Keystone

Ab Dienstag kommen die repetitiven Tests nur noch im Kindergarten, in der ersten und zweiten Primarklasse sowie beim Gesundheits- und Pflegepersonal zum Einsatz. Dies gab der Bündner Regierungsrat am Montag bekannt. Omikron habe die Fallzahlen im Kanton rasant ansteigen lassen. Die begrenzten Laborkapazitäten würden dadurch stark belastet, sodass die Infektionsketten nicht mehr innert nützlicher Frist unterbrochen werden könnten, begründet die Regierung den Schritt in einer Mitteilung: «Die Durchseuchung lässt sich so nicht mehr aufhalten.»