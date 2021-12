Schweizer Firmen sollen Medikament gegen Covid-19 entwickeln

Fördergelder Bund investiert 27 Millionen in die Entwicklung von Corona-Medikamenten Der Bund verteilt 27 Millionen Franken an vier in der Schweiz ansässige Unternehmen. Diese sollen Medikamente zur Behandlung von Covid-19 entwickeln. 13.12.2021, 08.32 Uhr

Hoffnung aus dem Labor: Der Bund investiert 27 Millionen Franken in die Entwicklung neuer Medikamente. (Symbolbild) Keystone

Bisher setzte der Bund im Kampf gegen Covid-19 vor allem auf die Impfung. Nun fliesst auch etwas Geld in die medikamentöse Behandlung der Krankheit. Im Rahmen eines nationalen Förderprogramms erhalten vier Schweizer Firmen insgesamt 27 Millionen Franken für die Entwicklung solcher Arzneimittel. Dies teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag mit. Die Medikamente sollen bis Ende 2022 zur Verfügung stehen, heisst es in der Mitteilung.

Der Bundesrat hatte das Förderprogramm im Mai 2021 aufgelegt. In der Folge prüfte das BAG neun Finanzierungsgesuche, wartete aber mit der Bewilligung noch die Volksabstimmung zum Covid-19-Gesetz vom 28. November ab. Nun wurden die Verträge mit den Firmen GeNeuro, Kinarus, Memo Therapeutics und Noorik Biopharmaceuticals abgeschlossen. Drei der Medikamente setzen auf die Behandlung mit Antikörpern: Der Wirkstoff von Memo Therapeutics soll bei Patienten mit Risiko für einen schweren Verlauf eingesetzt werden, jener von Kinarus bei allen Schweregraden. GeNeuro forscht an einem monoklonalen Antikörper zur Behandlung von Long-Covid.

Das Arzneimittel von Noorik Biopharmaceuticals soll Atemversagen vorbeugen und so den Bedarf an mechanischer Beatmung in den Spitälern verringern. Die Förderverträge sind bis Ende 2022 befristet. Der Bund habe sich im Gegenzug ein Vorkaufsrecht gesichert, so das BAG. (wap)