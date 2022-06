Föderalismuspreis «Tagtäglicher Brückenschlag»: Engagement für italienische Sprache und Kultur ausgezeichnet Das Forum per l'Italiano in Svizzera erhält den Föderalismuspreis 2022. Die Organisation setze sich für Italienischsprachige im ganzen Land ein. 07.06.2022, 11.44 Uhr

Das Forum per l’Italiano in Svizzera erhält den diesjährigen Föderalismuspreis. Im Bild: Die Centovallibahn. Keystone

Das Forum ist die erste italienischsprachige Organisation die den jährlich von der CH Stiftung vergebenen und mit 10’000 Franken dotierten Preis verliehen erhält. Laut einer Mitteilung vom Dienstag drehten sich die Diskussionen in der Jury um die Bedeutung der Landessprachen sowie der Minderheitensprache. «Die italienischsprachige Bevölkerung ist ein wichtiges Puzzleteil im erfolgreichen ‹Modell Schweiz›», wird Jurymitglied Pascal Broulis zitiert. Italienischsprachige schlagen laut dem Waadtländer Staatsrat in allen Landesteilen tagtäglich Brücken zwischen Sprachen und Kulturen.

Mit einer besonderen Würdigung erwähnt die Jury zudem das Streaming-Angebot Play Swiss der Radio- und Fernsehstationen SRF, RTS, RSI und RTR. Dieses vereine «die besten Produktionen» und ermögliche dank Synchronisation oder Untertitelung Interessierten den Zugang zu Filmen und Serien über die Sprachgrenzen hinweg.

«Sprachroh der italienischen Schweiz»

Das Forum per l’Italiano in Svizzera freut sich über diese «wichtige Auszeichnung», wie es in einer Stellungnahme heisst. Zehn Jahre nach der Gründung sei dieses nebst einer Plattform zum Austausch der angeschlossenen 38 Organisationen inzwischen auch ein «Sprachroh der italienischen Schweiz».

Der Föderalismuspreis wird seit 2014 jährlich an eine Person oder Institution für politisches, gesellschaftliches, wissenschaftliches oder kulturelles Engagement vergeben. Bisherige Preisträger sind etwa der Zirkus Knie, easyvote oder die Staatsrechtlerin Eva Maria Belser. (sat)