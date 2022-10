Bundesrat verkauft Flugzeug nach Interlaken

Flugzeug Der Pilatus PC-24 vom Bundesrat wird an eine Kleiderfirma verkauft Keine vier Jahre war der Bundesrat stolzer Besitzer eines Flugzeug vom Typ Pilatus PC-24. Nun wurde bekannt, wohin die Regierung das Flugzeug verkauft. 10.10.2022, 13.30 Uhr

Steht bald in einem andren Hangar: Die PC-24 des Bundesrats. Keystone

Erst 2019 hat der Bundesrat seinen neuen Bundesratsjet vom Typ Pilatus PC-24 bekommen, nun verkauft er ihn auch schon wieder. Bereits im Februar hatte die Regierung diesen Verkauf beschlossen. Nun ist er klar, wohin der Flieger geht: Käuferin ist das Unternehmen JoyVida International AG. Gemäss Handelsregister hat das Unternehmen seinen Sitz in Interlaken und ist in der Herstellung von Kleidung aktiv. Sie habe das «beste Angebot eingereicht» und somit den Zuschlag erhalten.

«Der Rüstungschef hat den Verkaufsvertrag unterschrieben, sodass die Übergabe an die Käuferin bis Ende November 2022 abgewickelt werden kann», heisst es in der Mitteilung des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse). Was Finanzminister Ueli Maurer freuen dürfte: «Der marktgängige Verkaufspreis übersteigt den damaligen Erwerbspreis», so die armasuisse. Der Verkauf wurde beschlossen, da die Maschine von Bundesrat und Departementen «nur wenig nachgefragt» werde.

Der Bundesrat hat noch weitere Flugzeuge. Die Flotte besteht künftig noch aus der Citation Excel 560XL von Cessna und der Falcon 900EX von Dassault. (mg)