Flugsicherung Skyguide: Flugverkehr nahm 2021 mehr als erwartet zu Die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide meldet für 2021 wieder eine Zunahme des Luftverkehrs. Das Niveau von vor der Krise ist allerdings noch lange nicht erreicht. 27.01.2022, 13.41 Uhr

Skyguide kontrollierte letztes Jahr 50 Prozent weniger Flüge. (Symbolbild) Keystone

Der Flugverkehr über den von Skyguide verwalteten und überwachten Gebieten nahm letztes Jahr insgesamt um 29,7 Prozent zu, was über den Erwartungen von Anfang Jahr liegt. Während Charter- und Geschäftsflüge wieder ungefähr das Vorkrisenniveau erreicht haben, sind bei traditionellen und Billig-Airlines noch nicht mal die Hälfte der Flugbewegungen von 2019 erreicht, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Skyguide kontrollierte letztes Jahr dann auch 50 Prozent weniger Flüge verglichen mit der Vorkrisenzeit. Durchschnittlich waren es 1’891 Flüge pro Tag. Der Spitzentag war der 31. Juli mit 3’301 Flügen. Die Zahl der An- und Abflüge auf den Schweizer Flughäfen stieg im Vergleich zu 2020 um 18 Prozent. in Zürich war der Anstieg mit 19,3 Prozent grösser als in Genf mit 16,2 Prozent.

Skyguide wickelte letztes Jahr zudem 89’491 militärische Flugbewegungen ab. Die militärischen Flugverkehrsleiter der Skyguide begleiteten zudem 219 luftpolizeiliche Einsätze und 1’958 taktische Einsätze. (agl)