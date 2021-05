Flugsicherung Ehemaliger Luftwaffenchef wird neuer Verwaltungsrat von Skyguide Aldo C. Schellenberg ist neuer Verwaltungsrat von Skyguide. Die Generalversammlung hat den ehemaligen Chef der Schweizer Luftwaffe ins Exekutivorgan der Flugsicherung gewählt. 25.05.2021, 09.29 Uhr

Aldo C. Schellenberg ist neuer Verwaltungsrat von Skyguide. Hier bei einer Fahnenabgabe letztes Jahr in Walenstadt. Keystone

Schellenberg folgt auf Bernhard Müller, der dem Skyguide-Verwaltungsrat zwölf Jahre lang als Vizepräsident angehört hatte. Der heute 62-Jährige war 2013 bis 2017 Kommandant der Schweizer Luftwaffe. Wie die Flugsicherung am Dienstag mitteilte, übernimmt das Vizepräsidium neu die bisherige Verwaltungsrätin Anne Bobillier. Sie gehört dem Exekutivorgan der Schweizer Flugsicherung bereits seit sieben Jahren an. Laut Mitteilung hat die Generalversammlung der mehrheitlich vom Bund kontrollierten Flugsicherung bereits am 3. Mai stattgefunden. (sat)