Flüchtlingswelle Karin Keller-Sutter: «Dach über dem Kopf ausreichend» Die Migration sei unter Kontrolle, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem NZZ-Interview: Alle hätten ein Dach über dem Kopf und ein korrektes Verfahren. In der jetzigen Lage müsse dies reichen. 05.11.2022, 10.45 Uhr

Herausforderung Flüchtlingswelle: Bundesrätin Karin Keller-Sutter im September beim Migrationsdialog in Sarajewo. Keystone

Bis Ende Jahr dürfte die Zahl der Asylgesuche auf 24'000 steigen. Dies sagte sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem am Samstag erschienenen Interview mit der NZZ.. Dazu kämen bisher 66’000 aufgenommene Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Lage sei angespannt, aber unter Kontrolle, so Keller-Sutter. Im Falle der Ukraine lasse sich die Situation nicht steuern. Die Schweiz könne aber etwas «gegen jene Einwanderung tun, die wir nicht möchten»: Konkret nennt Keller-Sutter illegale Migration und Sekundärmigration.

Kritik an der Lage in den überlasteten Bundesasylzentren weist sie zurück: «Solange es der Schweiz gelingt, dass alle ein Dach über dem Kopf haben und ein korrektes Verfahren, scheint mir das in einer solchen Situation ausreichend» Wenn Zivilschutzanlagen für Schweizer Soldaten zumutbar seien, sollten sie es auch für Asylsuchende sein, so Keller-Sutter weiter: «Wir haben Krieg in Europa! In anderen Ländern schlafen Asylsuchende auf der Strasse oder in Zelten. »

Mit einer Abnahme des Migrationsdrucksrechnet Keller-Sutter nicht: «Er wird nicht abnehmen – ganz im Gegenteil: Während die Bevölkerungszahl in Europa zurückgeht, könnte sie sich in den afrikanischen Ländern bis 2050 verdoppeln», sagt sie: «40 Prozent der Menschen dort sind jünger als 15 Jahre: Sie wollen dorthin gehen, wo es Wohlstand und demokratische Systeme gibt.» (wap)