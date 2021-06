Glaubensgemeinschaften mahnen: Leid der Flüchtlinge ist gewachsen

Flüchtlingssonntag Kirchen und jüdische Gemeinschaft mahnen: Leid der Flüchtlinge hat sich vergrössert Zum jährlichen Flüchtlingsschabbat/-sonntag rufen die Kirchen und die jüdische Gemeinschaft zur Solidarität mit Geflüchteten auf. Die Coronapandemie habe die Situation vieler Flüchtlinge verschlechtert. 19.06.2021, 06.00 Uhr

Die Coronapandemie hat die ohnehin schon schwierige Lage der Flüchtlinge zusätzlich verschlechtert, sagen die christlichen und jüdischen Glaubensgemeinschaften. Keystone

Im vergangenen Jahr sind laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks weltweit so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie nie zuvor: 82,4 Millionen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Zum jährlichen Flüchtlingsschabbat, beziehungsweise Flüchtlingssonntag richten daher die reformierte und die christkatholische Kirche zusammen mit der jüdischen Gemeinschaft einen Appell an die Gesellschaft: Auch in Zeiten der Pandemie sollen die Flüchtlinge auf der ganzen Welt nicht vergessen gehen.