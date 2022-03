«Fliegen wie ein Schmetterling» «Weltneuheit»: Birdlife präsentiert ersten Insektenflugsimulator Im Rahmen seines 100-Jahr-Jubiläum feiert BirdLife Schweiz eine neue Erfindung: Den Insektenflugsimulator «Birdly Insects». Lino Hüsler 25.03.2022, 15.35 Uhr

Durch solche virtuellen Welten kann man mit dem Insektenflugsimulator fliegen. Birdlife

«Einmal Fliegen wie ein Schmetterling: Dies ist mit dem Insektenflugsimulator ‹Birdly Insects› möglich. Die Illusion ist dank des Insektenflugsimulator perfekt: Du schlüpfst in die Haut eines Insekts und erlebst seine Freuden und Leiden am eigenen Körper»: So bewirbt BirdLife Schweiz seine neuste Attraktion, eine «Weltneuheit».