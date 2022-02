Finanzpolitik SP-Wermuth droht bei OECD-Mindeststeuer mit Referendum Die globale Mindeststeuer darf gemäss der SP nicht durch Steuerprivilegien für Grosskonzerne abgemildert werden. Co-Präsident Cédric Wermuth droht andernfalls mit einem Referendum. 15.02.2022, 06.56 Uhr

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth stellt Bedingungen bei der Umsetzung der OECD-Mindeststeuer. Keystone

Bereits in zwei Jahren müssen Grosskonzerne in der Schweiz mit höheren Steuern rechnen: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) will eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent. Der Bundesrat will aber einem möglichen Verlust an Standortattraktivität entgegenwirken. Demnach sollen die die Kantone finanziellen Spielraum erhalten und souverän über Massnahmen zugunsten des Standorts entscheiden.