Klimastreik besetzt Banken am Zürcher Paradeplatz

Finanzplatz Protest gegen fossile Investitionen: Klimastreikende besetzten Banken am Zürcher Paradeplatz Klimastreikende blockierten am frühen Montagmorgen die Eingänge von UBS und Credit Suisse auf dem Zürcher Paradeplatz. Sie wollen erreichen, dass die Banken nicht mehr in Erdöl, Gas und Kohle investieren. 02.08.2021, 07.02 Uhr

Der Klimastreik blockiert unter anderem die Eingänge des Credit Suisse Hauptsitzes. Twitter: Klimastreik Schweiz

Die Aktivistinnen und Aktivisten hätten bereits am frühen Morgen «zahlreiche Eingänge» des Credit-Suisse-Hauptsitzes sowie eines benachbarten UBS-Gebäudes besetzt und mit Sitzblockaden, Fässern oder einer Fahrradkette blockiert. Dies teilte der Klimastreik Schweiz mit. Laut eigenen Angaben sind rund 200 Personen vor Ort. Die ganze Aktion überträgt das Projekt «Rise up for Change» der Schweizer Klimabewegung via Livestream auf ihrer Homepage. Die Klimastreikenden singen Lieder und halten Banner in die Höhe. Es ist zu sehen, dass auch die Polizei bereits vor Ort ist.

Die Blockade ist Teil der Aktionswoche Rise up for Change, die der Klimastreik vom 30. Juli bis zum 6. August durchführt. Der Fokus liegt dabei auf den Schweizer Banken. Insbesondere die Credit Suisse, die UBS und die Schweizerische Nationalbank SNB hätten bisher «alles andere als angemessen» auf die Klimakrise reagiert. Die Klimabewegung fordert, dass die Banken ihre Investitionen in fossile Energien stoppen und diesbezüglich Transparenz schaffen. Bereits im Voraus hatte der Klimastreik eine «bunte Massenaktion zivilen Ungehorsams» angekündigt.

Im Rahmen der ersten Aktionswoche im vergangenen September hatten mehrere hundert Aktivisten auf dem Bundesplatz in Bern über Nacht ein Protestcamp errichtet. Zwei Tage lang liess der Gemeinderat die Streikenden während der Herbsession gewähren, bis das Klimacamp in der Nacht von der Polizei aufgelöst wurde. In der Folge war es dann zu einer Demonstration des Bündnisses in der Stadt Bern gekommen. (agl)