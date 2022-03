Finanzkontrolle Elektronisches Patientendossier: Zweifel an der Finanzierbarkeit Bund, Kantone und Gesundheitseinrichtungen haben den Aufwand bei der Einführung des elektronischen Patientendossiers unterschätzt. Zu diesem Schluss kommt die Finanzkontrolle. Peter Walthard 21.03.2022, 23.00 Uhr

Die Einführung des elektronischen Patientendossiers verursacht mehr Aufwand als erwartet. (Symbolbild) Keystone

Weil die Zertifizierung statt wie geplant 2020 erst Ende 2021 erfolgte, kämpft die grösste Schweizer Betriebsgesellschaft für das elektronische Patientendossier (EDP) Axsana AG mit finanziellen Schwierigkeiten. Dies werde das Unternehmen, das vom Bund mit 8,5 Millionen Franken unterstützt wird, auch in den kommenden Jahren belasten, heisst es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK).