AHV- und IV-Rentner beziehen 5,4 Milliarden für EL

Finanzielle Unterstützung AHV- und IV-Rentner bekommen 5,4 Milliarden für Ergänzungsleistungen Die Ausgaben für Ergänzungsleistungen (EL) nehmen weiter zu: Im vergangenen Jahr stiegen sie um 4 Prozent auf 5,4 Milliarden Franken. Über 340'000 Personen benötigen die finanzielle Unterstützung zusätzlich zu ihrer AHV oder IV. 17.06.2021, 10.25 Uhr

Die Ausgaben und die Anzahl der Empfänger der Ergänzungsleistungen nehmen zu. (Symbolbild) Keystone

Immer mehr Menschen benötigen einen finanziellen Zustupf zu ihrer AHV- oder IV-Rente. Eine wichtige Aufgabe übernehmen die EL beispielsweise dann, wenn es darum geht, einen Heimaufenthalt zu finanzieren. So ist etwa die Hälfte der Heimbewohnenden auf eine solche Leistung angewiesen, teilte das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) am Donnerstag mit. Ende 2020 wohnten 69'700 Personen mit EL in einem Heim und erhielten durchschnittlich pro Monat 3400 Franken. Das seien gut dreimal mehr als der EL-Betrag für eine Person, die zu Hause lebt.