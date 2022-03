Finanzielle Hilfe Dürre: Schweiz hilft in Somalia und Äthiopien mit knapp 11 Millionen Franken Knappe Nahrungsmittel: Das Horn von Afrika wird von einer Dürre heimgesucht. Rund 10 Millionen Menschen sind in ihrer Existenz bedroht. Die Schweiz hilft mit 10,8 Millionen Franken. 25.03.2022, 15.15 Uhr

Viehbestand und Ernten werden vernichtet: Äthiopien und Somalia werden von einer der schlimmsten Dürren heimgesucht. (Archivbild) Keystone

Das Horn von Afrika ist von einer der schlimmsten Dürren in der jüngeren Geschichte betroffen. Drei aufeinanderfolgende Trockenperioden hätten in der Region zu schwerem Wassermangel geführt, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag mit. Insgesamt seien rund zehn Millionen Menschen in Äthiopien und Somalia aufgrund der grossen Nahrungsmittelknappheit in ihrer Existenz bedroht.