Bund rechnet mit ausgeglichenem Budget

Finanzen Trotz ausgeglichenem Budget: Künftig droht ein 7-Milliarden-Loch Für das kommende Jahr sind die Bundesfinanzen noch im Lot. Der Bund bilanziert für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes Budget – auch weil Kosten für geflüchtete Ukrainerinnen ausserordentlich verbucht werden. Für die späteren Jahre schaut es weniger rosig aus. André Bissegger Aktualisiert 29.06.2022, 14.49 Uhr

Finanzminister Ueli Maurer präsentiert für das kommende Jahr ein ausgeglichenes Budget. Für später sieht er jedoch Handlungsbedarf. Keystone

Eigentlich könnte der Bundesrat zufrieden sein: Er budgetiert für die Erfolgsrechnung des kommenden Jahres einen Überschuss von 0,3 Milliarden Franken. Zur Erinnerung: Für 2022 bilanzierte er ursprünglich einen Verlust von 0,5 Milliarden. Dieses verbesserte Ergebnis kommt zustande, weil die Corona-Ausgaben grösstenteils wegfallen und sich die laufenden Einnahmen wegen der wirtschaftlichen Erholung deutlich steigern. Die Abschreibungen, übrigen Bewertungsänderungen und das Ergebnis aus den Bundesbeteiligungen bleiben hingegen stabil.

Damit ist das Budget gemäss Schuldenbremse ausgeglichen – «allerdings nur, weil 1,7 Milliarden Franken für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer ausserordentlich verbucht werden», sagte Finanzminister Ueli Maurer am Mittwoch vor den Medien. Er sprach diesbezüglich von einem «Trick». Der Bund geht aktuell für 2023 von durchschnittlich 100'000 Personen mit Schutzstatus S aus. Weitere rund 0,4 Milliarden Franken für übrige Ausgaben für Personen mit Schutzstatus S werden gemäss Finanzdepartement (EFD) im ordentlichen Haushalt aufgefangen.

Handlungsspielraum bei der Schuldenbremse

Gleichzeitig erwartet der Bund ausserordentliche Einnahmen von 1,6 Milliarden. Dabei geht es um die Zusatzausschüttung der Schweizerischen Nationalbank in Höhe von 1,3 Milliarden und eine 200 Millionen schwere Sonderdividende aus Verkaufserlösen der Ruag International.

Trotzdem reicht der Finanzierungsbeitrag aus der Erfolgsrechnung nicht, um die anstehenden Investitionen zu bezahlen. Daher erwartet der Bund für 2023 ein Finanzierungsdefizit von 700 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Diese Neuverschuldung sei grösstenteils auf den ordentlichen Haushalt zurückzuführen. Konjunkturell wäre sogar ein Finanzierungsdefizit von 900 Millionen zulässig. Unter dem Strich wird damit die Schuldenbremse eingehalten. Laut Maurer verbleibt ein «Manövrierraum» von 200 Millionen Franken.

Kritischer Blick in die Zukunft

Kritischer betrachtet der Bundesrat den weiteren Blick in die Zukunft. In den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 wird die Schuldenbremse aus heutiger Sicht nicht eingehalten. Der Grund sind nicht finanzierte Mehrausgaben – etwa für die Armee, den Klimaschutz oder wegen der fehlenden Assoziierung an «Horizon Europe». Bundesrat Maurer betont: «Wir erwarten in den nächsten Jahren strukturelle Defizite zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Franken.»

Gleichzeitig räumt der Finanzminister ein, dass die Unsicherheiten gross sind. So sind drohende Mehrbelastungen noch nicht berücksichtigt. Er denkt dabei an politische Vorhaben wie den Gegenvorschlag zur Prämieninitiative oder die mögliche Abschaffung des Eigenmietwerts. Auch könnte sich der Ukraine-Krieg weiter verschärfen. «Die 1,3 Milliarden Franken sind das, was bereits klar ist. Im schlechtesten Fall steigt das Finanzierungsdefizit bis 2026 auf bis zu 7 Milliarden Franken», sagte Maurer.

Parlament geht zu «sorglos» mit Geld um

Wichtig sei nun, dass das Parlament keine neuen Ausgaben beschliesse. Für ihn gehen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier etwas «sorglos» mit den Finanzen um. Für diese «Sorglosigkeit» sieht Maurer zwei Gründe: Einerseits habe man sich während der Coronapandemie daran gewöhnt, viel Geld auszugeben. Andererseits konnte sich die Schweiz in den vergangenen Jahren alles leisten. Er sprach von einer «Tischlein-deck-dich-Manier». «Nun muss die Budgetdisziplin wieder Einzug halten», fordert der Finanzminister.

Wie das drohende Loch gestopft wird, ist noch offen. «Wir kennen zwar die Ausgaben, die getätigt werden, nicht aber die Einnahmen», sagte er. Eine Möglichkeit sei, bereits beschlossene Ausgaben nach hinten zu verschieben. Eine andere wären Steuererhöhungen, wobei er dies eigentlich gleich wieder ausschloss.

Die Regierung will nun in der zweiten Jahreshälfte mit der Haushaltsbereinigung beginnen, «damit die Schuldenbremse auch im nächstjährigen Voranschlag 2024 eingehalten werden kann».