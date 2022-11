Filmgesetz «Lex Netflix»: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung Die Stimmbevölkerung hat das revidierte Filmgesetz im Mai angenommen. Damit müssen Streamingdienste einen Teil ihrer Einnahmen in der Schweiz abgeben. Nun hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu den entsprechenden Verordnungen eröffnet. 02.11.2022, 12.28 Uhr

Die sogenannte «Lex Netflix» bringt mehr finanzielle Mittel für das Schweizer Filmschaffen. (Symbolbild) Keystone

Netflix und Co. müssen künftig einen Teil ihrer Einnahmen in der Schweiz in das hiesige Filmschaffen investieren. Das sieht das neue Filmgesetz – die sogenannte «Lex Netflix» – vor, dem das Stimmvolk bei der Abstimmung vom 15. Mai mit 58 Prozent zugestimmt hat. Konkret müssen die Streamingdienste vier Prozent ihrer Bruttoeinnahmen in das Schweizer Filmschaffen investieren. Zudem müssen die Dienste neu mindestens 30 Prozent europäische Filme auf ihren Plattformen anbieten.