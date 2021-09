"Lex Netflix": Parlament will Streamingdienste zur Kasse bitten

«Lex Netflix» Investitionspflicht in Schweizer Filme: Parlament bittet Streamingdienste zur Kasse Nach dem Ständerat will auch der Nationalrat eine Investitionspflicht für ausländische Streamingdienste. Diese sollen vier Prozent ihrer Einnahmen in den Schweizer Film investieren. Alice Guldimann 16.09.2021, 11.04 Uhr

«Lex Netflix»: Das Parlament will den Schweizer Film mit einer Abgabe von 4 Prozent fördern. Keystone

Ausländische Streamingdienste wie Netflix, Disney oder Apple TV sollen sich künftig am Schweizer Filmschaffen beteiligen. In welchem Umfang das sein soll, darüber stritt sich am Donnerstag erneut der Nationalrat. Während Ständerat und Bundesrat möchten, dass die Streamingdienste wie die SRG und Schweizer Privatsender mindestens vier Prozent ihrer Bruttoeinnahmen in unabhängiges Schweizer Filmschaffen investieren müssen, wollte der Nationalrat die geforderte Investitionsmenge bisher auf maximal ein Prozent festsetzen.