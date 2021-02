Filmförderung 4 Prozent für den Schweizer Film: Ständeräte halten an «Lex Netflix» fest Streamingplattformen sollen künftig einen Teil ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes in das hiesige Filmschaffen investieren. Die Ständeräte bleiben bei 4 Prozent. 02.02.2021, 17.08 Uhr

«Lex Netflix»: Ständeräte wollen den Schweizer Film mit einer Abgabe von 4 Prozent fördern. Keystone

(abi) Die Mitglieder der ständerätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-S) schlagen ihrem Rat mit 8 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung vor, dass Streaminganbieter wie Netflix, Disney oder Apple TV künftig mindestens vier Prozent ihrer Bruttoeinnahmen in der Schweiz in das unabhängige Schweizer Filmschaffen investieren müssen. Das geht aus einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Dienstag hervor. Lediglich eine Minderheit der WBK-S wollte den Satz auf 2 Prozent senken. Dies im Gegensatz zum Nationalrat, der den Beitrag im September auf 1 Prozent gesenkt hat. Zudem will die Kommission auf eine Ersatzabgabe verzichten.