Film- und Kinostatistik 2020 Wegen Corona: Schweizer Kinos mit zwei Drittel weniger Besuchern Die Schweizer Kinolandschaft hat im Coronajahr 2020 enorme Rückgänge verzeichnet. Die Eintritte gingen um zwei Drittel zurück, die Anzahl Vorführungen um die Hälfte. 23.03.2021, 09.08 Uhr

Die Schweizer Kinos litten besonders stark unter der Coronapandemie. (Symbolbild) Keystone

(abi) Die Coronapandemie setzte der Schweizer Kinolandschaft im vergangenen Jahr massiv zu. So wurden noch 4,3 Millionen Kinoeintritte und 67 Millionen Franken an Einnahmen durch Ticketverkäufe generiert. Das entspricht rund einem Drittel der im Vorjahr erreichten Eintritte und Einnahmen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag im Rahmen der aktuellen Film- und Kinostatistik mitteilte. Die Eintritte gingen in der deutschsprachigen Schweiz um 62 Prozent und in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz um rund 70 Prozent zurück.