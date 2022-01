Ausländische Gäste kehren zurück: Tourismusbranche ist zufrieden

Festtagsbilanz Ausländische Gäste kehren zurück: Schweizer Tourismusbranche ist zufrieden Die Tourismusbranche ist mit den Festtagen zufrieden. Vorab Gäste aus Europa kehren laut Schweiz Tourismus langsam zurück. In der Jungfrauregion ist gar vom besten Saisonstart seit Jahren die Rede. 04.01.2022, 13.41 Uhr

Skifahren vor Eiger und Mönch: Die Jungfraubahn meldet den besten Saisonstart seit zehn Jahren. (Archivbild) Keystone

Nicht nur die Bergbahnen sind zufrieden mit dem Festtagsgeschäft. Auch die Schweizer Tourismusbranche äussert sich positiv. Die Rückkehr der europäischen Gäste und die grosse Nachfrage durch Einheimische hätten die Unterkünfte über Weihnachten und Neujahr vor allem im Berggebiet gefüllt, teilte Schweiz Tourismus (ST) am Dienstag mit.

Im Vergleich zu den Feiertagen im letzten Pandemiewinter dürften gemäss Schweiz Tourismus vor allem wegen der ausländischen Gästen zwischen 10 und 15 Prozent mehr Übernachtungen gebucht worden sein. Exakte Zahlen wird das Bundesamt für Statistik mit Verzug liefern.

Zwar hatte sich die Branche im vergangenen November noch mehr erhofft vom anstehenden Winter. Aber es sind «doch immerhin schon rund 90 Prozent des Wertes der Festtage 2019», schreibt nun Schweiz Tourismus.

Wetter vermieste Kurzausflüge

Zurückhaltend zeigten sich dafür die Schweizer Tagesgäste – vor allem über Neujahr. Dies wohl wegen des verbreitet warmen Regen- und Tauwetters. Sie hätten deswegen oft auf Kurzausflüge verzichtet, ist die nationale Tourismus-Marketingorganisation überzeugt. Nach ihrer Einschätzung wären mit besseren Wetter- und Schneeverhältnissen in einigen Bergdestinationen die Rekorde gepurzelt.

Immerhin den «besten Start in die Wintersaison der letzten zehn Jahre» meldete am Dienstag die Jungfraubahn. Vom Saisonstart am 4. Dezember bis Ende Dezember sind im Berner Oberland in der Jungfrau Ski Region über 192'000 Skier Visits gezählt worden. Das sind 25,1 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. (abi)