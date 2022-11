Exodus am Leutschenbach geht weiter: Nicola Steiner verlässt SRF

Fernsehen Exodus am Leutschenbach geht weiter: Nicola Steiner schliesst das Kapitel SRF Literaturclub-Moderatorin Nicola Steiner verlässt SRF. Sie wird neue Leiterin des Literaturhaus Zürich. Die Nachfolgeplanung für die trimediale Literaturredaktion von SRF beginnt demnächst. 15.11.2022, 14.42 Uhr

Nicole Steiner moderierte den Literaturclub seit 2014. (Archiv) Keystone

Nicola Steiner arbeite noch bis im nächsten Sommer in der trimedialen Literaturredaktion von SRF und moderiere bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin den Literaturclub am Fernsehen sowie den Podcast «Literaturclub: Zwei mit Buch», teilte SRF am Mittwoch mit. Im September 2023 übernimmt Steiner dann die Leitung des Literaturhaus Zürich.