Ferien Estland steht nicht mehr auf der BAG-Risikoliste Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) passt die Liste der Risikoländer erneut an – allerdings nur leicht: Nicht mehr auf der Liste ist Estland. Schon bald sollen nur noch Einreiseregeln gelten für Länder mit einer besorgniserregenden Virusvariante. 16.06.2021, 14.01 Uhr

Tallinn in Estland kann wieder ohne Quarantäne bei der Rückreise besucht werden. Keystone

Die Liste der Risikoländer wird kürzer. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch in der amtlichen Sammlung schreibt, steht ab Donnerstag Estland nicht mehr auf der Liste. Einreisende aus dem baltischen Staat müssen nicht mehr in Quarantäne. Weiterhin auf der Liste sind: