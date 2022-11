16 Aktionstage gegen Gewalt an Frauen

Femizid Gewalt an Frauen: Organisationen lancieren 16 Aktionstage Die diesjährige Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» greift das Thema Femizid auf. Verschiedene Organisationen verlangen mehr finanzielle Mittel für Beratungsstellen und die Gewaltprävention. Dario Pollice 24.11.2022, 11.00 Uhr

Auch dieses Jahr finden im Rahmen von «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» diverse Aktionen und Veranstaltungen statt. (Archiv) Keystone

Gewalt an Frauen ist ein weltweites Problem, welches vor der Schweiz nicht halt macht. Im Schnitt wird hierzulande mindestens jede zweite Woche eine Frau oder eine als Frau gelesene Person – also eine nicht-binäre Person oder ein Transmann – getötet, weil sie eine Frau ist. Meistens ist der Täter der Partner oder Ex-Partner. Diese sogenannten Femizide stehen im Zentrum der diesjährigen Präventionskampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen».