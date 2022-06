Wetter- und Stau-Prognose für Pfingsten

Feiertage Pfingsten steht vor der Tür: Was die Wetterprognose verspricht und wie Sie möglichst schnell in den Süden kommen Auch dieses Jahr zieht es über Pfingsten viele Menschen südwärts oder in die Berge. Stau am Gotthard ist programmiert. Ebenso klar ist, wie dieser vermieden werden kann. Schwieriger vorauszusagen: Was das Wetter über die Feiertage macht. Samuel Thomi und Ann-Kathrin Amstutz 03.06.2022, 10.13 Uhr

Das Tessin lockt über Pfingsten immer wieder viele Sonnenhungrige an. Im Bild: Ein Beachvolleyballturnier bei Tenero. Keystone

Hier bleiben oder wegfahren? Darauf gibt es dieses Jahr an Pfingsten keine einfache Antwort. Zumindest wenn das Wetter darüber entscheiden soll. Denn so wirklich auf die Äste hinaus wagen will sich bislang keiner der sonst redseligen Wetterfrösche im Land.

MeteoSchweiz etwa schreibt in seinem Wetterblog zum Samstag, dieser werde «etwas freundlicher als der Pfingstsonntag» ausfallen. Am Sonntagabend dann seien «verbreitet Schauer und Gewitter zu erwarten» – lokal allenfalls auch bereits am Samstagabend.

Und Konkurrent MeteoNews schreibt zum diesjährigen Pfingstwetter: «Alles andere als langweilig!» Was meteorologisch zutreffen mag, ist aber noch keine Antwort auf die Frage, die sich dieser Tage viele stellen: Hier bleiben oder wegfahren? Bis Sonntag wird es laut MeteoNews zwar «verbreitet sommerlich warm». Wegen einer Südwest- bis Westlage werde das Wetter aber vor allem am Pfingstsonntag wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Wer eine Sonne-Hitze-Garantie will, der muss laut MeteoNews übers Tessin hinaus bis ans Meer fahren.

So vermeiden Sie den Gotthard-Stau

Noch herrscht am Gotthard zwar fast freie Fahrt. Um 10 Uhr meldete der TCS zwischen Wassen und Göschenen erst 2 Kilometer Stau respektive einen Zeitverlust von 30 Minuten, wie er auf Twitter schreibt:

Doch bereits ab Freitagmittag rechnet der Bund in seiner Verkehrsprognose damit, dass die Autolawine vor dem Nordportal des Gotthards stetig anwachsen und es zu längeren Staus kommen wird. In umgekehrter Richtung rechnet das Bundesamt für Strassen (Astra) erst am Nachmittag des Pfingstmontags mit Stau vor dem Südportal.

So umfahren Sie den Gotthard

Falls Sie keine Lust auf Stau am Gotthard haben: Als Alternativen empfiehlt das Astra entweder den Gotthardpass, die San Bernardino-Route, den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard oder den Simplonpass und den Autoverlad durch Lötschberg und Simplon. Auf den erwähnten Umfahrungsrouten sind bislang keine Staus bekannt.

Und falls sie dennoch in einen Stau geraten ... ... rät das Astra, die Autobahn nicht verlassen (um das untergeordnete Strassennetz nicht zusätzlich zu belasten)

Bilden Sie immer eine Rettungsgasse und wenden Sie bei einem Spurabbau das Reissverschlussprinzip an.

Halten Sie Abstand und fahren Sie versetzt.

Nutzen Sie im dichten Verkehr beide Spuren.

Oder warum nicht auf den Zug umsteigen? Die SBB planen wie bereits an Auffahrt auch über Pfingsten insgesamt 25 Extrazüge ins Tessin. Zudem sollen jene Züge, die nach Italien weiterfahren, mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verlängert werden. Trotz 35’000 zusätzlichen Sitzplätzen, die so bereitgestellt werden, raten die SBB zu einer Sitzplatzreservierung. Wer ein Velo durch den Gotthard-Basistunnel mitnehmen will, muss einen Platz obligatorisch reservieren.

Vorsicht beim Wandern, Biken und Trailrunning

Ob mit dem Velo oder zu Fuss: Wie bereits an Auffahrt werden – trotz durchzogener Wetterprognose – auch über Pfingsten in den Bergen viele Menschen erwartet. Dazu rief die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) erst kürzlich in Erinnerung, dass zu dieser Jahreszeit vielerorts noch Schnee liegt. Meist handle es sich dabei um harten Altschnee, auf dem man leicht ausrutschen und abstürzen könne. So komme es auch auf markierten Wegen immer wieder zu tödlichen Unfällen. Die BFU rät, im Zweifelsfall lieber umzukehren, als sich in Gefahr zu bringen.

Auch die Unfallversicherung Suva mahnte kürzlich zum Saisonstart des Trailrunnings zur Vorsicht. Das «Laufen auf natürlichem Untergrund» verursache nämlich jährlich 6’900 Unfälle. Und ein solcher Unfall koste die Unfallversicherung im Durchschnitt 3’400 Franken.